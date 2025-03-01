Погода
$ 87.30 - 87.80
€ 90.55 - 91.55

Иван Куртушич стал новым главным тренером "Абдыш-Аты"

186  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Чемпион Кыргызстана по футболу - клуб "Абдыш-Ата" официально представил нового главного тренера команды на сезон-2025. Об этом сообщает пресс-служба ФК.

Новым наставником стал 40-летний специалист из Сербии Иван Куртушич, обладающий тренерским опытом в высших лигах Китая, Гонконга, Хорватии и Сербии. В качестве футболиста он выступал на профессиональном уровне в премьер-лигах Сербии, Франции, Македонии, Боснии и Бахрейна, а также защищал цвета национальной сборной Сербии в возрастных категориях U-16, U-18 и U-21.

Напомним, что в январе кантовский клуб объявил о подписании контракта с черногорским специалистом Владимиром Вуйовичем перед отправкой команды на сборы в Турцию. Однако после окончания подготовки стало известно, что Вуйович покинул клуб. Официальные причины его ухода не раскрываются.

Во время учебно-тренировочных сборов, проходивших с 29 января по 14 февраля в Анталии, "Абдыш-Ата" провела несколько контрольных матчей с командами из Румынии, Черногории, России и Казахстана.

Назначение Куртушича направлено на дальнейшее укрепление позиций "Абдыш-Аты" как в национальном чемпионате, так и на международной арене. Болельщики клуба ожидают, что под руководством сербского специалиста команда сможет сохранить чемпионский титул и успешно выступить в предстоящих турнирах.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/443459
Теги:
Кант, футбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  