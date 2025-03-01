Иван Куртушич стал новым главным тренером "Абдыш-Аты"

Чемпион Кыргызстана по футболу - клуб "Абдыш-Ата" официально представил нового главного тренера команды на сезон-2025. Об этом сообщает пресс-служба ФК.

Новым наставником стал 40-летний специалист из Сербии Иван Куртушич, обладающий тренерским опытом в высших лигах Китая, Гонконга, Хорватии и Сербии. В качестве футболиста он выступал на профессиональном уровне в премьер-лигах Сербии, Франции, Македонии, Боснии и Бахрейна, а также защищал цвета национальной сборной Сербии в возрастных категориях U-16, U-18 и U-21.

Напомним, что в январе кантовский клуб объявил о подписании контракта с черногорским специалистом Владимиром Вуйовичем перед отправкой команды на сборы в Турцию. Однако после окончания подготовки стало известно, что Вуйович покинул клуб. Официальные причины его ухода не раскрываются.

Во время учебно-тренировочных сборов, проходивших с 29 января по 14 февраля в Анталии, "Абдыш-Ата" провела несколько контрольных матчей с командами из Румынии, Черногории, России и Казахстана.

Назначение Куртушича направлено на дальнейшее укрепление позиций "Абдыш-Аты" как в национальном чемпионате, так и на международной арене. Болельщики клуба ожидают, что под руководством сербского специалиста команда сможет сохранить чемпионский титул и успешно выступить в предстоящих турнирах.