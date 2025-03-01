Погода
$ 87.30 - 87.80
€ 90.55 - 91.55

Борец из Кыргызстана Ырыскелди Максатбек уулу завоевал золото на турнире

329  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстанский борец Ырыскелди Максатбек уулу стал победителем престижного международного турнира, который прошел в Албании. Соперничество на ковре было интенсивным, но наш борец показал высокий уровень мастерства, завоевав золотую медаль. Этот успех стал значительным достижением для кыргызстанского спорта и подчеркивает растущий потенциал борцов из нашей страны на международной арене.

Турнир в Албании привлек внимание лучших борцов со всего мира, и победа Максатбека стала настоящим праздником для его болельщиков. Своей решимостью и упорством он продемонстрировал, что Кыргызстан имеет будущее в мировом спорте.

Поздравляем спортсмена и его тренеров с выдающимся результатом!


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/443460
Теги:
борьба, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  