Ташиев напомнил недоброжелателям, когда его сын учился в Италии

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев опроверг информацию, что будучи чиновником он обучает своих детей за рубежом. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

Он поделился поделился публикацией от 2019 года, в которой сообщал, что его сын стал первым человеком из Средней Азии, зачисленным в академию футбола Паоло Росси (Италия).

"Многие не зная суть дела говорят, что мол я своих детей обучаю за рубежом, находясь на госслужбе, Знайте я ещё до того как занял данную должность сына отвозил учиться в академии футбола в Италию. Об этом мне сегодня напоминает ФБ", - написал Ташиев.