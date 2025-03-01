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Ташиев напомнил недоброжелателям, когда его сын учился в Италии

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев опроверг информацию, что будучи чиновником он обучает своих детей за рубежом. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

Он поделился поделился публикацией от 2019 года, в которой сообщал, что его сын стал первым человеком из Средней Азии, зачисленным в академию футбола Паоло Росси (Италия).

"Многие не зная суть дела говорят, что мол я своих детей обучаю за рубежом, находясь на госслужбе, Знайте я ещё до того как занял данную должность сына отвозил учиться в академии футбола в Италию. Об этом мне сегодня напоминает ФБ", - написал Ташиев.


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URL: https://www.vb.kg/443464
Теги:
Камчыбек Ташиев, футбол, Кыргызстан, семья
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