Суды переходят на цифровой формат: президент подписал соответствующий закон

294  0
- Назгуль Абдыразакова
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон о внедрении цифрового судопроизводства, который полностью меняет архитектуру работы судебной системы и вводит новые стандарты взаимодействия граждан с судами. Об этом сообщает пресс-служба Минюста. Документ, утверждённый 14 ноября 2025 года, открывает путь к цифровому рассмотрению дел и вносит изменения в три процессуальных кодекса - административный, гражданский и уголовный.

Закон предусматривает переход судебных процессов в электронный формат: материалы дел, доказательства, определения и решения смогут формироваться и храниться цифровым способом. Заседания при необходимости будут проводиться с применением аудио- и видеофиксации, а также видеоконференцсвязи. Участники смогут подключаться удалённо с личных устройств.

Одним из ключевых эффектов реформы станет повышение доступности правосудия для жителей отдалённых регионов. Подача исков, обмен документами и участие в заседаниях теперь не будут зависеть от физического присутствия в суде и бумажных процедур.

Закон также даёт Верховному суду право перераспределять дела между судами в цифровом формате. Это позволит снизить нагрузку на инстанции крупных городов, ускорить сроки рассмотрения и уменьшить коррупционные риски, практика, успешно применяемая в ряде стран.

Отдельным блоком предусмотрено внедрение современных способов уведомления: СМС, электронных сообщений и других цифровых каналов. Такие уведомления не только ускоряют коммуникацию, но и существенно сокращают бюджетные расходы на отправку бумажных писем.

Закон вступит в силу 1 января 2026 года и синхронизирован с Государственной программой развития судебной системы на 2023–2026 годы, которая предусматривает модернизацию зданий, инфраструктуры и цифровых сервисов. Цифровое судопроизводство станет завершающим этапом масштабных реформ последних лет.


закон, информационные технологии, Кыргызстан, Министерство юстиции
