"Позор тем, кому доверили воздушные ворота всего Кыргызстана!"

Известный журналист и медиаэксперт Авланбек Джумабаев возмутился недобросовестным отношениям сотрудников аэропорта "Манас" к своим обязанностям. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Что за бардак в аэропорту Манас?

Отдали чемодан моего знакомого совершенно чужому человеку, который забрав не принадлежащий ему чемодан, теперь требует, чтобы доставили его чемодан в Джалал Абад. В противном случае не отдаст чужой чемодан.

Манасовцы совсем отстранились. Это как называется? Неужели в этой стране одни неадекваты, что в сервисе, что среди пользователей?

Кто с таким сервисом и отношением к пассажирам будет доверять нашей стране, если прямо у воздушных ворот такое творят?

Уже второй день чемодан в чужих руках. Невозмутимые работники аэропорта утешают тем, что такое часто бывает, мол не вы первые и не вы последние.

"Эшигин көрүп төрүнө өт" деген кеп бар кыргызда. Эшиктин алды мындай болуп жатса, төрүнө өткөн коноктор эмне көрөт?

Позор тем, кому доверили воздушные ворота целой страны!

Остаётся только обратиться к милиции за кражу чемодана из-за недобросовестного отношения сотрудников аэропорта Манас к своим обязанностям, как в момент выдачи чемодана, так и в последующем", - написал медиаэксперт.

Позже он опубликовал ответ пресс-службы аэропорта "Манас", согласно которому пассажиры должны сами забирать свой багаж на ленте и нести за это ответственность.

"То есть. любой человек может забирать багаж, как ему вздумается? И вы не несёте никакой ответственности? Допустим прилетел человек привычного поведения вора и может украсть понравившийся ему чемодан? Отправьте мне такое Положение ваше. Это обстоятельство требует широкого обсуждения", - ответил Авланбек Джумабаев пресс-службе аэропортуа.

Напомним, председателем правления ОАО "Международный аэропорт "Манас" является Манасбек Самидинов.