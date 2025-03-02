"Абдыш-Ата" завоевал Суперкубок Кыргызстана

Финальный матч Суперкубка Кыргызской Республики - 2025 завершился напряжённой серией пенальти, в которой "Абдыш-Ата" (Кант) одержал победу над "Мурас Юнайтед" (Джалал-Абад) со счётом 4:3.

Встреча, прошедшая в Кара-Балте, началась с минуты молчания в память о Юсупе Мусаеве – легенде кыргызского футбола и бывшем игроке "Алги", который недавно скончался в возрасте 89 лет. Мусаев оставил значительный след в истории футбола Кыргызстана, забив более 150 голов за свою карьеру.

Обе команды упорно боролись на протяжении всего матча, но не смогли определить победителя в основное время. Исход игры решился в серии пенальти, где "Абдыш-Ата" оказался точнее и сумел завоевать трофей.

Эта победа вновь подтверждает статус "Абдыш-Аты", как одного из ведущих клубов Кыргызстана.