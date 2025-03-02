Австралия завоевала титул чемпиона Молодежного Кубка Азии

Сборная Австралии завоевала титул победителя Молодежного Кубка Азии 2025 года, обыграв в финальном матче Саудовскую Аравию со счетом 2:1. Финал турнира состоялся 1 марта в китайском городе Шэньчжэнь.

Австралийская команда продемонстрировала уверенную игру на протяжении всего турнира. В полуфинале они уверенно переиграли Японию со счетом 2:0, а Саудовская Аравия вышла в финал, победив Южную Корею в серии пенальти после нулевой ничьи в основное и дополнительное время.

Благодаря успешному выступлению на турнире, четыре лучшие команды - Австралия, Саудовская Аравия, Япония и Южная Корея - получили путевки на молодежный чемпионат мира U-20, который пройдет в Чили в сентябре 2025 года.

Действующий чемпион Молодежного Кубка Азии, сборная Узбекистана, не смогла защитить свой титул, уступив Южной Корее в четвертьфинале в серии пенальти.

Молодежный Кубок Азии проводится с 1959 года и является одним из главных турниров для молодых футболистов на континенте. Наибольшее количество титулов в истории соревнований принадлежит сборной Южной Кореи, на ее счету 12 побед.