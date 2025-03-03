IFAB вводит новое наказание для вратарей за затягивание времени

Важное изменение в футбольных правилах: Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил новое правило, согласно которому вратари, удерживающие мяч более восьми секунд, будут наказаны. Это правило, вступающее в силу в сезоне 2025/26, направлено на повышение темпа игры и обеспечение честной конкуренции.

Ключевые Изменения и Реализация

Ранее вратарям разрешалось удерживать мяч в течение шести секунд, после чего назначался непрямой свободный удар. Однако это правило редко строго соблюдалось, и вратари зачастую держали мяч до 20 секунд без последствий. Чтобы устранить эту проблему, IFAB пересмотрел закон, введя более жесткие санкции.

Согласно новому регламенту, если вратарь превысит восьмисекундный лимит, соперник получит угловой удар. Для соблюдения этого правила судьи будут визуально отсчитывать последние пять секунд, что сделает ситуацию более прозрачной для игроков и зрителей.

Влияние на игру

Изменение закона 12.2 является частью более широкой инициативы IFAB, направленной на поддержание динамики игры и предотвращение тактического затягивания времени. Новое правило впервые будет протестировано на предстоящем клубном чемпионате мира FIFA, а затем вступит в силу на глобальном уровне в сезоне 2025/26.

Футбольные эксперты прогнозируют, что это нововведение значительно повлияет на тактику вратарей, вынуждая их быстрее вводить мяч в игру и сокращая задержки в матче. Хотя некоторые вратари и тренеры могут столкнуться с трудностями на первых порах, сторонники изменения считают, что оно принесёт пользу футболу, способствуя непрерывности игры и снижению количества ненужных пауз.

По мере развития футбола решение IFAB отражает стремление к совершенствованию игры как для игроков, так и для болельщиков. Предстоящий сезон покажет, какое влияние этот новый регламент окажет на современный футбол.