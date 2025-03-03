Нут из России с фитосанитарными нарушениями пытались ввезти в Кыргызстан

Департаментом химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР 27 февраля 2025 года при проведении контрольных мероприятий на "Сводном посту" расположенном вблизи пункта пропуска "Чон-Капка" на кыргызско-казахском участке государственной границы, были выявлены нарушения карантинных фитосанитарных требований при ввозе на территорию Кыргызстана нута в количестве 21 тонны происхождением Российской Федерации, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Согласно пункту 3.7 Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Евразийского экономического союза груз был возвращен отправителю по причине недействительного фитосанитарного сертификата, так как сведения, содержащиеся в фитосанитарном сертификате, не соответствуют информации указанных в транспортных (перевозочных) документах.