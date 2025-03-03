"Кыргызстанские танцоры достойно представляют нашу страну за рубежом"

В Бишкеке прошел чемпионат Кыргызстана по спортивным бальным танцам. Паркет стал ареной для настоящей битвы за первенство, где каждый шаг, каждое движение отражали не только безупречную технику, но и страсть к танцу. Участники покоряли зрителей утонченностью в вальсе, огненным темпераментом в пасодобле и экспрессией в джайве. Судьи внимательно следили за каждым дуэтом, оценивая их мастерство, синхронность и умение передавать эмоции. Этот чемпионат стал не просто соревнованием, а настоящим праздником танца, подарившим яркие впечатления и незабываемые моменты.

По словам вице-президента Федерации танцевального спорта КР, судьи международной категории по спортивным бальным танцам и главного судьи чемпионата Кыргызстана по спортивным бальным танцам Людмилы Закржевской, танцоры сейчас находятся в очень хорошей форме, и это видно по их выступлениям.

"Они достойно представляют нашу страну на международных чемпионатах. Независимо от того, какое место они займут на чемпионате мира, сам факт их участия - уже показатель высокого уровня подготовки. К тому же у нас уже есть пара, которая дважды становилась чемпионом мира, и это большая гордость для нашей федерации", - сказала она vb.kg.

Какие достижения кыргызстанские танцоры показывают на международных турнирах?

Наши спортсмены на протяжении многих лет успешно выступают на чемпионатах Азии. В их копилке есть золотые, серебряные и бронзовые медали. Турниры в Азии проходят на очень высоком уровне, и конкуренция там серьезная, но кыргызстанские пары всегда показывают достойные результаты.

Какое значение имеет этот чемпионат для спортсменов?

Этот чемпионат подводит итоги их работы за год. Это не просто соревнование, а своеобразный экзамен, который показывает, насколько спортсмены прогрессировали. Кроме того, чемпионат Кыргызстана служит отборочным этапом для участия в международных турнирах. Он дает возможность спортсменам получить официальную путевку на чемпионаты Азии и мира, которые начнутся уже в апреле и будут проходить до декабря.

Судейская бригада тоже играет важную роль. Как вы формируете состав судей?

Мы всегда стараемся приглашать разных судей, потому что на них лежит огромная ответственность. Их задача - объективно оценить выступления пар, и каждый тренер, каждый спортсмен ждет справедливого и профессионального взгляда. Смена судей помогает обеспечить беспристрастность и разнообразие оценок, что делает чемпионат еще более честным и престижным.

По каким критериям отбирают победителей?

Это сложный профессиональный вопрос, и если перечислять все критерии, получится довольно скучно. Но если кратко, судьи оценивают технику, музыкальность исполнения, парность, презентацию и хореографию. Важно, насколько интересна хореография, как подается номер, как взаимодействуют партнеры друг с другом и со зрителем. При этом все элементы должны быть выполнены под музыку и с четким техническим качеством.

Кыргызстанские двукратные чемпионы мира по спортивным бальным танцам Владимир Вырлеев и Мария Прошлецова также согласились ответить на несколько наших вопросов.

Как вам удается добиться больших успехов в бальных танцах?

Прежде всего, это огромный труд. Мы постоянно работаем над техникой, музыкальностью, пластикой, постановкой номеров. Кроме того, мы регулярно ездим к разным тренерам, чтобы перенимать опыт, смотреть на себя со стороны и совершенствовать стиль.

С какого возраста вы начали танцевать?

Я начала заниматься с пяти лет, - говорит Мария.

А я встал на паркет в четыре года, - добавляет Владимир.

Сколько вам лет?

Мне 19, а Марии 18.

До какого возраста планируете выступать?

Мы не ставим себе возрастные ограничения. Главное - желание, вдохновение и возможность прогрессировать. Пока чувствуем, что можем двигаться вперед, будем танцевать.

Какие у вас дальнейшие планы? Какие вершины мечтаете покорить?

Мы хотим как можно больше выступать, представлять нашу страну на крупнейших мировых турнирах. Нам важно показывать высокий уровень танца, путешествовать, обмениваться опытом, вдохновлять других. Конечно, мечтаем еще не раз выйти на чемпионат мира и завоевать новые титулы. Но спорт - это всегда непредсказуемость. Главное - продолжать работать и делать то, что любим.