В Узбекистане сенат одобрил закон о легализации азартных игр

Сенаторы Узбекистана одобрили закон о легализации букмекерской деятельности и азартных игр. Документ предусматривает регулирование азартных игр, ограничение участия зависимых лиц и выдачу лицензий сроком на 5 лет. Также предусматриваются поправки, связанные с фондовым и страховым рынком.

Документ был разработан для исполнения апрельского указа президента, согласно которому с 1 января 2025 года разрешается организация онлайн-игр, основанных на риске, лотерей и букмекерская деятельность.

Один из сенаторов заявил, что "развитие цифровых технологий и электронных платежей способствовало распространению среди населения онлайн-игр, основанных на риске".

По его словам, постоянный интерес граждан к азартным играм является причиной использования зарубежных незаконных сервисов, что "создаёт необходимость правового регулирования сферы".

Для регулирования сферы предусмотрены порядок лицензирования азартных игр, лотерей и ставок, ограничение участия определённых категорий граждан, ведение списка лиц с игровой зависимостью (лудоманией) и установление особенностей букмекерской деятельности.

Поправки вводят регулирование азартных игр в интернете, механизмы ограничения участия граждан с игровой зависимостью и запрет на использование нелегальных зарубежных сервисов.

На осуществление деятельности по организации интернет-игр, лотерей и букмекерских ставок выдаются стандартные лицензии сроком на 5 лет.

НАПП освобождается от пошлины при подаче в суд заявлений о запрете физлицам участвовать в азартных играх, лотереях и ставках в интернете.

Закон также определяет регулирование деятельности Центрального депозитария ценных бумаг, страховых организаций и фондового рынка, а также уполномоченного органа (Национального агентства перспективных проектов) в этих сферах и его функции.

Кроме того, документом планируется предоставить работникам предприятий преимущественное право на покупку акций в случае публичного размещения ценных бумаг в рамках вводимой предприятием программы ESOP (форма вознаграждения сотрудников, предоставляющая им долевое участие в компании).

После размещения акций предприятий с долей государства 50% и более на фондовом рынке путём публичного приглашения не менее 30% чистой прибыли этих предприятий будет направляться на выплату дивидендов в течение не менее 7 лет, за исключением ограничений, установленных законодательством.

В Налоговый кодекс вводится норма, согласно которой юрлица-нерезиденты, выполняющие операции на криптобиржах в Узбекистане, должны встать на налоговый учёт.

В декабре правительство утвердило требования и условия для организации азартных игр, лотерей и ставок в Узбекистане. Срок лицензии для организаторов составит пять лет, их уставной капитал должен быть минимум 56,25 млрд сумов. Установлены также запреты и ограничения.

Источник: gazeta.uz