Власти Узбекистана призвали мигрантов вернуться и строить "Новый Ташкент"

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства совместно с Министерством занятости и сокращения бедности Узбекистана призвало граждан, которые живут и работают за рубежом, вернуться в страну для строительства проекта "Новый Ташкент". Видео с призывом опубликовано в Telegram-канале посольства Узбекистана в России.

В ролике говорится, что узбекистанские компании готовы трудоустроить около 10 тыс. строителей по 38 специальностям. Узбекистанцам будут предоставлены питание, одежда и место в общежитии.

Ежемесячная оплата составит от 8 млн до 15 млн сумов (от 54 тыс. до 102 тыс. руб.). Как сообщало агентство "Фергана", в 2024 году средняя зарплата в Узбекистане составила 5,3 млн сумов (около 36 тыс. руб.).

В середине прошлого года количество трудовых мигрантов, выехавших из Узбекистана, резко снизилось. В частности, количество выехавших на заработки в Россию сократилось с 4–6 млн до 1 млн. Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов объяснил это эффективностью экономической реформы, проводимой в республике.

Источник: kommersant.ru