Погода
$ 87.37 - 87.83
€ 91.37 - 92.37

Власти Узбекистана призвали мигрантов вернуться и строить "Новый Ташкент"

284  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства совместно с Министерством занятости и сокращения бедности Узбекистана призвало граждан, которые живут и работают за рубежом, вернуться в страну для строительства проекта "Новый Ташкент". Видео с призывом опубликовано в Telegram-канале посольства Узбекистана в России.

В ролике говорится, что узбекистанские компании готовы трудоустроить около 10 тыс. строителей по 38 специальностям. Узбекистанцам будут предоставлены питание, одежда и место в общежитии.

Ежемесячная оплата составит от 8 млн до 15 млн сумов (от 54 тыс. до 102 тыс. руб.). Как сообщало агентство "Фергана", в 2024 году средняя зарплата в Узбекистане составила 5,3 млн сумов (около 36 тыс. руб.).

В середине прошлого года количество трудовых мигрантов, выехавших из Узбекистана, резко снизилось. В частности, количество выехавших на заработки в Россию сократилось с 4–6 млн до 1 млн. Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов объяснил это эффективностью экономической реформы, проводимой в республике.

Источник: kommersant.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/443484
Теги:
миграция, Узбекистан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  