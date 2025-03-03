В Бишкеке проводятся работы по понижению грунта

Муниципальное предприятие "Бишкекзеленстрой" проводит работы по понижению грунта в городе Бишкек. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Данные мероприятия обеспечивают правильный дренаж и улучшение состояния зеленых насаждений.

В Свердловском районе работы проводятся на проспекте Чуй от улицы Гоголя до улицы Суюмбаева, а также от улицы Суюмбаева до улицы Осмонкула. В настоящее время продолжаются работы от улицы Гоголя до улицы Ибраимова.

В Октябрьском районе работы по понижению грунта ведутся от улицы А. Токомбаева до улицы С. Каралаева.

В Ленинском районе работы проводятся на среднем участке улицы Чортекова, начиная от Муромского и заканчивая на улице Жайыл Баатыра.

Данные работы направлены на улучшение состояния газонов, предотвращение накопления воды и сохранение зеленых насаждений в городе.