В Бишкеке проводятся работы по понижению грунта

Муниципальное предприятие "Бишкекзеленстрой" проводит работы по понижению грунта в городе Бишкек. Об этом сообщает столичный муниципалитет.
Данные мероприятия обеспечивают правильный дренаж и улучшение состояния зеленых насаждений.
В Свердловском районе работы проводятся на проспекте Чуй от улицы Гоголя до улицы Суюмбаева, а также от улицы Суюмбаева до улицы Осмонкула. В настоящее время продолжаются работы от улицы Гоголя до улицы Ибраимова.
В Октябрьском районе работы по понижению грунта ведутся от улицы А. Токомбаева до улицы С. Каралаева.
В Ленинском районе работы проводятся на среднем участке улицы Чортекова, начиная от Муромского и заканчивая на улице Жайыл Баатыра.
Данные работы направлены на улучшение состояния газонов, предотвращение накопления воды и сохранение зеленых насаждений в городе.