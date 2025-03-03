Полученные деньги удастся выгодно вложить. Гороскоп с 3 по 9 марта

Луна растёт в течение всей недели, что будет благоприятствовать продвижению в делах, а Венера уже движется ретроградно, и с одной стороны могут вновь всплывать давние обиды, недопонимание, разочарование, а с другой стороны появится шанс восстановить отношения. Полезны преобразования на работе или в собственном бизнесе, а вот от споров лучше уйти. Они только зря отнимут время.

Овен – пора пересмотреть свой распорядок дня. Растрачивая силы на бесполезное общение и просмотр соцсетей, вы можете перегружать себя ненужной информацией, тревожась по всяким пустякам. По-новому взглянув на свою жизнь, вы пересмотрите круг общение, обзаведётесь новыми знакомствами, приобщитесь к интересному хобби и внесёте в празднование коррективы, благодаря чему праздник сложится интереснее. Здоровье также улучшится.

Телец – прекратив слушать наставления, поступающие с разных сторон, вы вовремя остановитесь от бесполезных инвестиций и покупок. Выбравшись из водоворота трат, вы перестанете тратить время на шопинг и найдёте время для нужных деловых встреч, а также романтических встреч и поездок. Успешно завершив переговоры, вы устремитесь навстречу празднику и отлично проведёте время в кругу дорогих сердцу людей, услышав долгожданные признания в любви.

Близнецы – обиды и стремление к реваншу в спорах – не лучшие союзники для восстановления конструктивных отношений с руководством и влиятельными людьми. Отбросив обиды и разочарования, вы проведёте продуктивные деловые встречи, итогом которых станут финансовые поступления, получение необходимых документов. Возможны незапланированные деловые поездки, которые не помешают праздничным мероприятиям. Возможно программа праздника претерпит существенные изменения, но всё это пойдёт на пользу.

Рак -сделайте ревизию своих планов. Возможно они недостижимы и попытка их реализовать в этом виде приведёт к разочарованию. С новыми идеями обратившись к руководству, вы получите одобрение, что положительно отразится на карьере и доходах. Праздничные выходные дни пройдут в увлекательных поездках и приятном общении. Всё это принесёт яркие впечатления и положительно отразится на личных отношениях.

Лев - покупки, сделанные впопыхах, не доставят удовольствия, а спонтанные инвестиции станут причиной растрат и разочарований. Воздержитесь от одалживания денег. Сконцентрируйте внимание на переменах, происходящих вокруг вас. Полезно быть в курсе последних новостей. Благодаря ценной информации, вы по-иному выстроите стратегию на работе и в бизнесе, заключив важные договора. Возможны дальние поездки, либо общение с людьми издалека. Выходные праздничные дни пройдут в размеренной обстановке, позволяя насладиться отдыхом и общением.

Дева – споры с руководство ми деловыми партнёрами отнимут много сил, но вопросы, которые стали причиной дебатов, так и останутся без решения. Сосредоточьте своё внимание на доходах. Благодаря возникшим идеям, вы многое измените в подходах к работе, что немедленно повлечёт за собой рост финансовых поступлений. Возможно создание дополнительных источников доходов. Праздничные дни пройдут в приятном общении. Появится возможность восстановить былую дружбу, а возможно и романтичные отношения.

Весы – вместе с приходом весны в вашей жизни как деловой, так и личной наступит пробуждение. Предстоящий праздник станет хорошим предлогом для знакомств во время вечеринок, если сердце ещё свободно и восстановления гармонии в семейных отношениях. Деловые встречи пройдут в неформальной обстановке, решив главные вопросы. Удастся протолкнуть во время переговоров важные идеи и пополнить казну. Полученные деньги удастся выгодно вложить.

Скорпион – преодолев тягу к транжирству на покупки, инвестиции и вечеринки, вы избежите финансовых проблем и связанных с ними головными болями. Полезно заняться преобразованиями на работе, в доме и собственном бизнесе. Возникшие идеи помогут извлечь больше пользы от работы, а в доме что-то отремонтировать, либо изменить. В завершении недели предстоят поездки. Некоторые могут быть сугубо деловыми, но возможны и развлекательные поездки, которые добавят празднику новых эмоций и впечатлений.

Стрелец – зададут тон этой недели друзья, деловые партнёры и любимый человек. Вы им можете рассказать, что вас тревожит, после чего проблемы начнут решаться. Никакой мистики в этом не будет. В процессе разговора, вы найдёте решение проблемы, а собеседники лишь одобрят ваш выбор. Смело намечайте деловые переговоры и конечно свидания. Будут преодолены финансовые трудности. Вовремя полученные доходы помогут расплатиться по наиболее срочным долгам и сделать хороший подарок.

Козерог – появление новых знакомых или родственников не будет случайностью. Даже нагрянув к вам в гости они не испортят настроения, а только внесут приятные изменения. Общение поможет привести мысли в порядок, выйти из режима ожидания и начать действовать. Перемены в первую очередь коснутся работы и доходов. Вы поймёте что прежние подходы к делу устарели, и приняв полученные предложения, вы начнёте пополнять казну.

Водолей – заявляйте о себе во время презентаций, на деловых встречах и учёбе. Вы сумеете произвести впечатление и получить нужный результат. Начало весны и приближающейся праздник – хорошие поводы для признания в чувствах. Переборов стеснительность вы сделаете шаг навстречу своей любви,. Удачно сложатся загородные поездки. Самочувствие ещё может беспокоить, но вы найдёте решение проблемы, что восстановит здоровье.

Рыбы – остановите словесные перепалки в доме и займитесь реальными делами. .Направив мысли на поиск новых источников доходов, а не очередных острот в адрес домочадцев, вы достигнете существенных результатов. Удастся решить финансовые проблемы, увеличить доходы и сделать хорошие покупки, в том числе и подарки к празднику. Праздничные дни будут наполнены позитивными эмоциями, приятным общением, а также долгожданными свиданиями.

Астролог Андрей Рязанцев