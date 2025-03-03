Глава кабмина инициировал реформы для ускорения получения справок

Под председательством председателя кабинета министров Адылбека Касымалиева дан старт очередному этапу реформ по программе "Правительственные акселераторы", направленному на оперативное решение ключевых проблем страны. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"Мы переходим к новому формату проведения аппаратных совещаний. Внедряется практика 100-дневных реформ с использованием методологии программы Акселераторов, что позволит оперативно и эффективно решать насущные проблемы", - подчеркнул Адылбек Касымалиев.

В рамках совещания были обозначены две первоочередные задачи: упрощение процедуры получения специального разрешения на транспортировку крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также упрощение получения медицинской справки "083", необходимой для оформления водительского удостоверения.

Касательно первой задачи было отмечено, что в 2024 году Министерством транспорта и коммуникаций КР было выдано 8 256 специальных разрешений на транспортировку крупногабаритных и тяжеловесных грузов как внутри страны, так и в международном сообщении. В среднем, через пункты пропуска ежедневно проходит около 20 таких транспортных средств.

"В настоящее время Государственная таможенная служба КР проводит взвешивание и выдает Акт, который водитель в бумажном виде несет в Министерство транспорта и коммуникаций КР. Далее перевозчики вынуждены согласовывать специальное разрешение в бумажном виде с Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД КР в Бишкеке и Оше, а также с ОАО "Национальные электрические сети Кыргызстана". Несмотря на попытки ускорить процесс в "ручном режиме", он остается не автоматизированным. Для получения разрешения перевозчику необходимо пройти 8 этапов, а если высота груза превышает 4,5 метра – 10 этапов", - заявил Адылбек Касымалиев, указав на отсутствие интеграции ведомственных информационных систем и электронного механизма согласования в качестве основной причины проблемы.

В целях решения данной проблемы главой кабмина поставлена задача в течение 100 дней обеспечить интеграцию информационных систем заинтересованных ведомств и полностью внедрить электронный механизм согласования специальных разрешений.

"Идеальным сценарием является получение специального разрешения перевозчиком в течение 30 минут. Наша главная цель – создать благоприятную среду для предпринимателей путем ускорения процесса грузоперевозок, цифровизации механизмов согласования между государственными органами, устранения бюрократических барьеров и снижения логистических издержек", - резюмировал председатель кабмина.

Относительно второй задачи, глава кабмина акцентировал внимание на необходимости упрощения процедуры получения медицинской справки "083", которая является обязательным условием для оформления водительского удостоверения. В настоящее время этот процесс занимает значительное время и требует посещения 8 врачей-специалистов в поликлинике.

"Этот процесс занимает до 7 дней, создавая неудобства как для граждан, так и для государственных органов. Существует риск подделки справок, которые выдаются в бумажном виде и передаются в Государственное агентство по регистрации транспортных средств и водительского состава. В 2024 году около 175 тысяч граждан по всей стране получили справку "083", - отметил Касымалиев.

В целях решения данной проблемы главой кабмина поручено разработать и внедрить специальные цифровые модули и сервисы для Министерства здравоохранения и Государственного агентства по регистрации транспортных средств и водительского состава, а также обеспечить интеграцию этих систем.

"После прохождения медицинского осмотра справка должна автоматически направляться в информационную базу данных Агентства, что исключит необходимость ее предоставления в бумажном виде", - подчеркнул Председатель Кабмина.

Координация и мониторинг за реализацией указанных задач возложены на соответствующие структурные подразделения администрации президента КР.

"Подведение итогов запланировано через 100 дней", - заключил глава кабмина.

В ходе аппаратного совещания министр финансов Алмаз Бакетаев представил информацию об исполнении плана Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы.

"План налоговой и таможни исполнены на 100%", - доложил министр.

В свою очередь председатель кабмина предупредил, что практика снижения планов отменена, и подчеркнул, что "отныне будет только повышение планов".

В завершение совещания Председатель Кабинета Министров поручил перевести заседания Кабинета Министров в формат видеоконференции.

"На заседаниях должны присутствовать только докладчики. Расчеты показали, что на дорогу до места проведения заседаний и обратно министры тратят по несколько часов. Это решение принято для более эффективного использования рабочего времени", - заключил Адылбек Касымалиев.