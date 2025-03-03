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Глава кабмина инициировал реформы для ускорения получения справок

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Под председательством председателя кабинета министров Адылбека Касымалиева дан старт очередному этапу реформ по программе "Правительственные акселераторы", направленному на оперативное решение ключевых проблем страны. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"Мы переходим к новому формату проведения аппаратных совещаний. Внедряется практика 100-дневных реформ с использованием методологии программы Акселераторов, что позволит оперативно и эффективно решать насущные проблемы", - подчеркнул Адылбек Касымалиев.

В рамках совещания были обозначены две первоочередные задачи: упрощение процедуры получения специального разрешения на транспортировку крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также упрощение получения медицинской справки "083", необходимой для оформления водительского удостоверения.

Касательно первой задачи было отмечено, что в 2024 году Министерством транспорта и коммуникаций КР было выдано 8 256 специальных разрешений на транспортировку крупногабаритных и тяжеловесных грузов как внутри страны, так и в международном сообщении. В среднем, через пункты пропуска ежедневно проходит около 20 таких транспортных средств.

"В настоящее время Государственная таможенная служба КР проводит взвешивание и выдает Акт, который водитель в бумажном виде несет в Министерство транспорта и коммуникаций КР. Далее перевозчики вынуждены согласовывать специальное разрешение в бумажном виде с Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД КР в Бишкеке и Оше, а также с ОАО "Национальные электрические сети Кыргызстана". Несмотря на попытки ускорить процесс в "ручном режиме", он остается не автоматизированным. Для получения разрешения перевозчику необходимо пройти 8 этапов, а если высота груза превышает 4,5 метра – 10 этапов", - заявил Адылбек Касымалиев, указав на отсутствие интеграции ведомственных информационных систем и электронного механизма согласования в качестве основной причины проблемы.

В целях решения данной проблемы главой кабмина поставлена задача в течение 100 дней обеспечить интеграцию информационных систем заинтересованных ведомств и полностью внедрить электронный механизм согласования специальных разрешений.

"Идеальным сценарием является получение специального разрешения перевозчиком в течение 30 минут. Наша главная цель – создать благоприятную среду для предпринимателей путем ускорения процесса грузоперевозок, цифровизации механизмов согласования между государственными органами, устранения бюрократических барьеров и снижения логистических издержек", - резюмировал председатель кабмина.

Относительно второй задачи, глава кабмина акцентировал внимание на необходимости упрощения процедуры получения медицинской справки "083", которая является обязательным условием для оформления водительского удостоверения. В настоящее время этот процесс занимает значительное время и требует посещения 8 врачей-специалистов в поликлинике.

"Этот процесс занимает до 7 дней, создавая неудобства как для граждан, так и для государственных органов. Существует риск подделки справок, которые выдаются в бумажном виде и передаются в Государственное агентство по регистрации транспортных средств и водительского состава. В 2024 году около 175 тысяч граждан по всей стране получили справку "083", - отметил Касымалиев.

В целях решения данной проблемы главой кабмина поручено разработать и внедрить специальные цифровые модули и сервисы для Министерства здравоохранения и Государственного агентства по регистрации транспортных средств и водительского состава, а также обеспечить интеграцию этих систем.

"После прохождения медицинского осмотра справка должна автоматически направляться в информационную базу данных Агентства, что исключит необходимость ее предоставления в бумажном виде", - подчеркнул Председатель Кабмина.

Координация и мониторинг за реализацией указанных задач возложены на соответствующие структурные подразделения администрации президента КР.

"Подведение итогов запланировано через 100 дней", - заключил глава кабмина.

В ходе аппаратного совещания министр финансов Алмаз Бакетаев представил информацию об исполнении плана Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы.

"План налоговой и таможни исполнены на 100%", - доложил министр.

В свою очередь председатель кабмина предупредил, что практика снижения планов отменена, и подчеркнул, что "отныне будет только повышение планов".

В завершение совещания Председатель Кабинета Министров поручил перевести заседания Кабинета Министров в формат видеоконференции.

"На заседаниях должны присутствовать только докладчики. Расчеты показали, что на дорогу до места проведения заседаний и обратно министры тратят по несколько часов. Это решение принято для более эффективного использования рабочего времени", - заключил Адылбек Касымалиев.


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URL: https://www.vb.kg/443497
Теги:
информационные технологии, Кыргызстан, Кабинет министров
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