Закон о выборах. Исхак Масалиев попросил не забывать о революциях

В рамках общественных обсуждений по законопроекту о выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики редакция vb.kg продолжает проводить опрос среди депутатов парламента, чтобы узнать их мнение по поводу предлагаемых изменений.

Парламентарий Дастан Бекешев выступает за данный законопроект, так как сам прошел одномандатные выборы и понял, что партии стали непопулярные. По его мнению, людям проще выбирать по фамилии и знать, кто их депутат, чем выбирать какой-то номер в списке партии.

- Например, я говорю, запишите меня в такую-то партию, под таким-то номером и людям тяжело это сделать. А когда я говорю, голосуй за Бекешева, то люди видят, кто он такой, чем занимался, чем дышит и как его найти.-пояснил он.

По словам Бекешева, своего депутата можно учить и заставлять работать. А вот попробуй партийного депутата заставить это сделать и что его может связывать с избирателем?

- Может он и связан какими-то голосами, но не в обиду другим моим коллегам, некоторые депутаты набрали всего 300 голосов. Я не говорю, что это плохо, или хорошо, а хочу этим сказать, что избиратель не может до некоторых депутатов достучаться, -заявил Бекешев.

Он признался, что предлагает избирателям других депутатов звонить им и заставлять их работать, и выступать.

- Мне лично удобней, к примеру сейчас условно, в Токмоке что-то происходит, если это местного значения вопрос, я им говорю, чтобы шли к своему депутату и заставляли его работать. Они мне говорят, что я активно выступаю, на что я им отвечаю, чтобы заставляли своего депутата активно выступать. Почему я должен выступать, если они за меня не голосовали? Я работаю для своих избирателей, которые оценят мою работу, - отметил нардеп.

На вопрос, будет ли он голосовать за новую систему, депутат ответил, что, разумеется, это сделает и более того, он просит включить его в список соинициаторов данного законопроекта.

Практически, той же позиции придерживается и депутат Карим Ханджеза, который заявил, что каждый парламентарий будет в этом вопросе защищать личные интересы и где ему комфортней и удобней. Карим Ханджеза, как депутат одномандатного округа, разумеется, за выборы по одномандатным округам, поскольку он видит отношения людей к одномандатным депутатам. По его словам, за 30 лет независимости у нас впервые планируется внедрение мажоритарно-партийной системы и люди довольны тем, что выдвигается одномандатник, который постоянно принимает участие в жизни своего округа. А когда депутат приходит через партию, то он может там чуть-чуть поработать, или в другом месте тоже немного проявить активность, но всем все равно не уделишь внимания и людям кажется, что он не работает. Сейчас уже в этом плане не подхалтуришь, отвечая, что я работаю по всей республике.

- Непонятен сам процесс выборов и как будут делиться округа, но я как одномандатник, впрочем, как и другие одномандатники, выступлю за. Есть конечно моменты, которые вызывает определенный дискомфорт, потому что присутствует сильная конкуренция и есть те, кто может набрать голоса по всей республике. В принципе мне удобно в любом случае, потому мой электорат не только по Московскому району, но в Чуйской области, а также в Бишкеке много друзей и знакомых, которые сказали, что если я буду баллотироваться, то они проголосуют за меня, - пояснил законотворец.

На вопрос, будет ли парламентарий баллотироваться на предстоящих выборах, он ответил, что не будет лукавить и планирует принять участие в предвыборной кампании, в 2026 году.

- Гарантировать конечно не могу, но планирую, потому что есть небольшой опыт работы и понимание, как нужно работать с людьми и этот опыт нужно дальше использовать во благо, чтобы внести хоть какую-то лепту.-заключил народный избранник.

Что же касается лидера коммунистов, депутата Исхака Масалиева, то он заявил, что хотя ознакомился с этим документом поверхностно, тем не менее нам надо к чему-то прийти. По его мнению, совмещение одномандатников и партийных выглядит коряво.

- Нам надо было либо полностью уйти на партийный список, либо на одномандатный, но инициаторы решили сделать многомандатные списки по 30 округам, по 3 мандата на каждый округ. С технологической точки зрения это возможно. Я, как лидер партии, был бы заинтересован только в партийных выборах. Данная система предполагает, что партии не будут нужны и они исчезнут. У них есть одно право-выдвигать по 1 кандидату в каждом округе. Более того, если кандидат партии будет избран и по каким-то причинам уйдет, то на его место прийдет не партиец. В связи с этим у нас останутся только 2 партии, у которых есть идеология. Это коммунисты и социалисты. Остальных не будет, - заявил аксакал.

Также депутат напомнил, что в связи с тем, что идет концентрация на одномандатников, не нужно забывать о том, что в 2005 году, в результате выборов, одновременно, более чем в 20 избирательных округах поднялся бунт, который закончился тем, что Аскар Акаев сбежал из Кыргызстана. И что бы он потом не говорил, но основой послужил повсеместный протест против засилия денег и власти, с помощью которых Акаев пытался протащить сына, дочь и некоторых чиновников.

- Поэтому я бы сказал, что это достаточно сложный и опасный путь и впереди предстоят горячие обсуждения, так как там есть нормы, с которыми я несогласен. Например, что разница в численности по округам может достигать 15 процентов, а это много, - продолжил он.

Тем не менее, депутат считает, что общую концепцию президентской инициативы надо принять и он проголосует скорей всего за, ибо выбора иного у него нет. Поясняя, Масалиев сказал, что в таком случае он должен будет либо представить альтернативный законопроект, либо поддержать предложенный. Возвращаясь к вопросу о статусе партий, депутат заявил о фракции "Элдик", в которой есть свободные художники, пара из которых вообще никуда не входят и это нонсенс, а он пришел по партийным спискам. В любом случае нужно к чему-то прийти, но плоды этих выборов будут пожинать те, кто будет их проводить.

- Если будут попытки осуществить насилие и протащить какую-нибудь партию, как это было сделано в 2005 году, когда в 38 округах прошла партия Аскара Акаева "Алга Кыргызстан", которая в итоге его же и предала. Поэтому, если кто-то думает, что он соберет свою команду, которая будет служить ему верой и правдой, - это совсем не факт, - резюмировал Масалиев.

Депутат от парламентской группы "Элдик" Мирлан Саймыкожо назвал этот законопроект народным, а народ, по его мнению - сама справедливость, и все взвешивает как весы. Минусы для партий он видит, однако, не уточнил какие именно, но сказал, что голосовать будет за предлагаемую инициативу.

Автор: София Березовская