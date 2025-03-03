О! 16 лет. Звёзды Кыргызстана о том, как проводят свой день с "Мой О!"

Сегодня, 3 марта, Мобильный оператор О! празднует 16 лет со дня основания в 2009 году.

Самое интересное, что в 2025 году О! уже далеко не просто оператор связи и провайдер мобильного интернета, а целая "Вселенная О!":

• личный кабинет абонента О! и Saima;

• мобильный банкинг O!Bank;

• маркетплейс O!Market;

• сервис по покупке дешёвых авиабилетов O!Travel и ещё многое другое.

О! выбирают звёзды и любимчики кыргызстанцев. Мы решили провести эксперимент и попросили друзей бренда рассказать про один день с приложением "Мой О!". Смотрим, что из этого вышло.

Утро Эмиля начинается с кофе

Каждое своё утро популярный актёр фильмов, сериалов, шоу и блогер-миллионник Эмиль Эсеналиев выходит из дома в соседнюю кофейню без кошелька и наличных. Оплачивает всё с помощью приложения "Мой О!". А ещё Эмиль получает бонусы за свои покупки, и всё благодаря программе лояльности "О!Бонус".

"Начинаю свой день с любимого кофе и поздравления любимого оператора с 16-летием! Всем хорошего дня!", – передаёт привет кыргызстанцам Эмиль.

В обед Азамат ждёт доставку продуктов

Любимец публики, звезда юмористических проектов и кинофильмов не так давно женился, поэтому еженедельный закуп продуктов для молодой семьи стал обязательным.

"А мы сейчас как раз ждём бесплатную доставку из О!Маркета. Раз в неделю стабильно делаем закуп. Экономим кучу времени, не надо ходить с длинным списком по магазинам. Всё само приезжает домой. Ошка, рахмат!", – говорит Азамат.

Семейные хлопоты Назгуль

Назгуль Токтакунова, певица и автор песен, завоевавшая любовь зрителей победой в проекте "Резидент ТНТ Music", рассказала, как приложение "Мой О!" помогает ей заботиться о семье:

"А у нас как раз подошло время пополнения счёта по семейному тарифу О!, наши родители всегда с нами на связи плюс я всегда могу посмотреть их местоположение, чтобы не беспокоиться за них лишний раз", – делится Назгуль.

Нурсултан, как обычно, в горах

Тревел-инфлюенсер Нурсултан Аттокуров путешествует по Кыргызстану и щедро делится фото и видеокадрами его природной красоты.

"Всё чаще я езжу не только по Кыргызстану, но и за рубеж. Недавно снова был в экспедиции в горах и пришлось прямо там покупать билеты на самолёт, к счастью, есть О!Travel. Удобно, что есть возможность оплаты в сомах и не нужно идти искать авиакассу. С Ошкой всё просто и удобно, а суперапп "Мой О!" вообще стал незаменимым для меня. Бар бол, дорогая Ошка!".

Вечером у Кадыра с Айчурок встреча с друзьями

"Всем салам! А мы тут опять с друзьями собрались на киновечер. Выбираем фильм на O!TV и смотрим все вместе. А ещё часами общаемся с друзьями из-за рубежа. Стримим, играем в игры. Вся наша техника: смартфоны, умные гаджеты из O!Store. С днём рождения, Ошка", – поздравили бренд с 16-летием молодые блогеры.

Скачайте или обновите приложение "Мой О!" в App Store или Google Play и пользуйтесь всеми его преимуществами с SIM-картой любого оператора.

С О! каждый день – комфорт и новые возможности!

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