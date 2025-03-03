Ташиев выступил против разрушения образовательной системы в Кыргызстане

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев выступил против перехода на 12-летнее школьное образование. Свое мнение по этому поводу он опубликовал на своей странице в соцсети.

По его словам, данная инициатива является неправильной.

"Сторонники реформы утверждают, что абитуриентам будет удобно продолжить обучение за границей. Но по статистике только 3-5 % выпускников получают знания в Европе и США. Остальные же продолжают получать высшее образование на родине или в странах СНГ. Также с финансовой точки зрения мы понесем сильные убытки. Требуется более 30 тысяч учителей и дополнительно 200 школ", - заявил Ташиев.

Глава спецслужб также добавил, что одной из острых проблем также стало приравнивание передовых школ к отстающим.

"Говоря про образование, мы движемся в очень опасном направлении, так как в вузах обучение превратилось в простую систему оплаты, заполнения зачетных книжек и накопления богатства для некоторых. Число людей, получивших дипломы без фактического поступления в университеты, мигрирующих или уезжающих за границу, растёт, и это явление наблюдается во всех вузах. Даже если 200 тысяч студентов не получили бы дипломы, для государства было бы гораздо полезнее, если бы 20 тысяч студентов получили образование честным трудом", - добавил он.