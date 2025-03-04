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В Оше проходит выставка "Agro EXPO 2025"

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- Светлана Лаптева
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Департамент химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР совместно с Ассоциацией "Agro Union" проводит выставку "Agro EXPO 2025".

В выставке участвуют ведущие аграрные компании, фермеры, производители и дистрибьюторы сельскохозяйственной продукции и техники.

Представлены инновационные технологии, цифровые решения, новинки в растениеводстве и животноводстве.

Открыты производственные стенды, на которых демонстрируются продукция и услуги, проводятся презентации и деловые встречи.

В деловой программе – выступления экспертов, обсуждения будущего сельского хозяйства и вопросов сотрудничества.

Выставка продолжается – отличная возможность встретиться с ведущими агро-партнёрами и открыть новые перспективы!

Выставка "Agro EXPO 2025" выставка проходит 3-4 марта в Оше.


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URL: https://www.vb.kg/443510
Теги:
выставка, Ош, сельское хозяйство, Кыргызстан
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