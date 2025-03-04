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Кыргызский нападающий Жоэл Кожо вышел на 46-й минуте против "Аль-Насра"

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызский нападающий Жоэл Кожо появился на поле в начале второго тайма матча 1/8 финала элитного раунда Лиги чемпионов АФК между "Эстеглялем" и "Аль-Насром". Встреча, прошедшая на стадионе "Азади" в Тегеране, завершилась ничьей – 0:0.

Кожо внес вклад в атакующие действия своей команды и в концовке встречи имел отличный момент, но его удар головой прошел мимо ворот. Несмотря на активность "Эстегляля" во втором тайме, иранский клуб не сумел пробить оборону саудовцев.

Главной темой обсуждения стало отсутствие Криштиану Роналду. По сообщениям, португальский форвард пропустил матч из-за мышечной усталости. Его отсутствие сильно сказалось на игре "Аль-Насра" – команда не реализовала несколько хороших моментов, а форвард Джон Дюран упустил несколько голевых возможностей. В этом сезоне "Аль-Наср" выиграл лишь один из шести матчей без Роналду, что подчеркивает его важность для команды.

Ответная встреча состоится 10 марта в Эр-Рияде, где решится судьба выхода в четвертьфинал. "Эстегляль" рассчитывает на повторение качественной игры, а "Аль-Наср" надеется на возвращение Роналду, чтобы усилить атаку.


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URL: https://www.vb.kg/443513
Теги:
футбол
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