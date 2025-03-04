Погода
$ 87.30 - 87.80
€ 90.92 - 91.92

Дзюдоисты из Кыргызстана не завоевали медалей на Grand Slam в Ташкенте

330  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На турнире Grand Slam по дзюдо в Ташкенте, который прошел на прошлой неделе, сборная Кыргызстана не смогла завоевать медали. В соревнованиях приняли участие лучшие дзюдоисты со всего мира, и, несмотря на высокие ожидания, наши спортсмены не смогли пробиться в число призеров.

Тем не менее, участие в столь престижном турнире дало ценную возможность для оценки уровня подготовки и выявления недостатков, которые нужно устранить для будущих успехов. Кыргызстанские дзюдоисты настроены использовать полученный опыт для улучшения своих результатов на следующих международных соревнованиях.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/443516
Теги:
дзюдо, Узбекистан, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  