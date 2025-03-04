Дзюдоисты из Кыргызстана не завоевали медалей на Grand Slam в Ташкенте

На турнире Grand Slam по дзюдо в Ташкенте, который прошел на прошлой неделе, сборная Кыргызстана не смогла завоевать медали. В соревнованиях приняли участие лучшие дзюдоисты со всего мира, и, несмотря на высокие ожидания, наши спортсмены не смогли пробиться в число призеров.

Тем не менее, участие в столь престижном турнире дало ценную возможность для оценки уровня подготовки и выявления недостатков, которые нужно устранить для будущих успехов. Кыргызстанские дзюдоисты настроены использовать полученный опыт для улучшения своих результатов на следующих международных соревнованиях.