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В Таласе задержаны инспекторы ОБДД за вымогательство взятки

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- Бермет Таалайбекова
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Двое сотрудников ОБДД ОВД Айтматовского района Таласской области задержаны за вымогательство взятки. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ. По ее данным, майор милиции К.Н.Р. и сержант милиции Н.С.Ж. незаконно потребовали деньги за выдачу автомобиля со штрафстоянки.

Они были задержаны 28 февраля с поличным при получении денежных средств. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 343 часть 1 УК КР (вымогательство взятки). Задержанные были водворены в ИВС.

ГКНБ призывает граждан сообщать о фактах коррупции по номерам: 03422 5-20-43, 03422 5-28-58.


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URL: https://www.vb.kg/443521
Теги:
вымогательство, задержание, Таласская область, ГКНБ
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