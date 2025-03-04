В Таласе задержаны инспекторы ОБДД за вымогательство взятки

Двое сотрудников ОБДД ОВД Айтматовского района Таласской области задержаны за вымогательство взятки. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ. По ее данным, майор милиции К.Н.Р. и сержант милиции Н.С.Ж. незаконно потребовали деньги за выдачу автомобиля со штрафстоянки.

Они были задержаны 28 февраля с поличным при получении денежных средств. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 343 часть 1 УК КР (вымогательство взятки). Задержанные были водворены в ИВС.

ГКНБ призывает граждан сообщать о фактах коррупции по номерам: 03422 5-20-43, 03422 5-28-58.