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Чемпионат Кыргызстана по футболу 2025 года стартует 4 марта

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- Самуэль Деди Ирие
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Чемпионат Кыргызстана по футболу сезона 2025 года стартует 4 марта. В новом сезоне примут участие 14 команд, включая новичков: "Азиагол" и "Бишкек Сити" из Бишкека, "Барс" из Каракола и "Озгон" из Узгена. Турнир обещает быть насыщенным и захватывающим, с участием как новых, так и опытных команд.

Расписание первого тура:

4 марта:

"Дордой" - "ОшМУ", время: 15:00, место: стадион НАФ КФБ, Бишкек

"Нефтчи" - "Алай", время: 16:00, место: стадион им. А. Суюмбаева, Ош

5 марта:

"Азиагол" - "Кыргыз Алтын", время: 14:00, место: стадион НАФ КФБ, Бишкек

"Талант" - "Барс", время: 19:30, место: стадион НАФ КФБ, Бишкек

6 марта:

"Бишкек Сити" - "Озгон", время и место проведения уточняется.

Сезон обещает быть интересным, и болельщики могут ожидать динамичные матчи с участием новых и старых фаворитов. Подробности о расписании и результатах можно найти на официальном сайте Кыргызской профессиональной футбольной лиги.


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URL: https://www.vb.kg/443522
Теги:
футбол, чемпионат, Кыргызстан
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