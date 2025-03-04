В Бишкеке задержан серийный угонщик скутеров

В Бишкеке задержан подозреваемый в краже скутера. Об этом сообщает пресс-служба УВД Первомайского района.

По данным ведомства, гражданин Ж.Д., 2004 года рождения был задержан по подозрению в краже скутера марки "Самурай" стоимостью 42 тыс. сомов. Преступление произошло 10 февраля 2025 года, и о нем сообщил гражданин Т.Д., который обратился в милицию.

Оперативники УВД установили и задержали подозреваемого, которого водворили в ИВС. Задержанный имеет причастность к более чем 10 аналогичным преступлениям.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 (Кража) УК КР.