Бывшая звезда голландского футбола Робин ван Перси столкнулся с жестким приемом со стороны болельщиков соперничающих команд после того, как был назначен новым тренером "Фейеноорда". Сразу после объявления его назначения на должность тренера, некоторые фанаты противников начали насмехаться над 41-летним футболистом с помощью грубых и оскорбительных песен.

Ван Перси, который начал свою карьеру в "Фейеноорде", прежде чем прославиться в таких клубах, как "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед". Его решение возглавить "Фейеноорд" встретило восторг у многих, но также вызвало недовольство у фанатов соперников, которые быстро выразили свою неприязнь.

Несмотря на назначение ван Перси, которое считается перспективным шагом для клуба, эти события показывают, какое давление ему предстоит как на поле, так и вне его.

Теперь, возглавив "Фейеноорд", предстоит увидеть, как он справится с интенсивным вниманием и сможет ли добиться успеха. Его обширный опыт игры в футболе является ценным активом, и многие надеются, что это поможет ему достичь успеха в новой роли.