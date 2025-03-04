Адылбек Касымалиев прибыл в Таджикистан с рабочим визитом

Председатель кабинета министров - руководитель Администрации президента Адылбек Касымалиев прибыл с однодневным рабочим визитом в Душанбе.

Как сообщили в кабмине, в аэропорту высокого гостя встретил заместитель премьер-министра Таджикистана Зиёзода Сулаймон.

В рамках визита запланированы переговоры с премьер-министром РТ Кохиром Расулзодой в узком и расширенном форматах.

В ходе встреч будут обсуждены вопросы, направленные на укрепление двусторонних отношений и расширение перспективных направлений сотрудничества между Кыргызстаном и Таджикистаном, включая торгово-экономическую, энергетическую, транспортную и культурно-гуманитарную сферы.

Кроме этого, в рамках визита предусмотрено посещение Рогунской ГЭС для ознакомления с опытом Таджикистана в сфере гидроэнергетики.