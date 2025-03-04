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Кыргызстан и Таджикистан намерены увеличить товарооборот до $500 млн

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Кыргызстан и Таджикистан намерены увеличить товарооборот между странами до 500 миллионов долларов США к 2030 году. Об этом стало известно в ходе встречи председателя кабинета министров - руководителя Администрации президента Адылбека Касымалиева с премьер-министром РТ Кохиром Расулзодой.

В ходе конструктивного диалога стороны детально обсудили широкий спектр актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, особое внимание уделив перспективам развития торгово-экономических связей.

Кыргызская сторона подтвердила готовность выступить в качестве эффективного связующего звена для поставок таджикской продукции на рынок Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и выразила заинтересованность в изучении таджикского опыта в области переработки сельскохозяйственной продукции.


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URL: https://www.vb.kg/443533
Теги:
Таджикистан, Кыргызстан
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