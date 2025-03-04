В Бишкеке пройдет международный стартап-форум

24–25 апреля в Бишкеке состоится первая международная конференция для стартап-экосистемы Центральной Азии – Central Asia Startup Cup (CASC). Об этом сообщают организаторы мероприятия. По ее данным, форум объединит стартапы, венчурных инвесторов, предпринимателей и технологических лидеров для обсуждения актуальных трендов и поиска новых возможностей для роста.

Основные темы форума:

- Венчурные инвестиции и стартап-экосистема Центральной Азии

- Глобальные тренды в стартап-индустрии

- ФинТех, HealthTech, FemTech, DeepTech – новейшие разработки и перспективы

- Питчинг-сессии с возможностью получить до $10 000 инвестиций

- Сессии бизнес-ангелов и нетворкинг

В рамках мероприятия пройдут панельные дискуссии, питчинг-сессии, выставки и обучающие мастер-классы. Спикеры форума – ведущие инвесторы и успешные стартаперы, такие как Асель Сартбаева (EnsilliTech, Великобритания), Робин Батлер (Sturgeon Capital, Великобритания), Алим Хамитов (Most Ventures, Казахстан) и Даврон Пармонов (Aloqa VC, Узбекистан).

Форум CASC 2025 ожидает 1000 участников, 100+ стартапов, 10+ венчурных инвесторов и более 20 часов бизнес-нетворкинга. Участники смогут презентовать свои проекты, найти инвестиции и партнёрства, а также получить широкое медиа-освещение.

Как подать заявку на Startup Battle?

Стартапы из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана могут подать заявку до 12 апреля для участия в Startup Battle. Программа включает обучение с экспертами, нетворкинг с ведущими венчурными инвесторами, а также шанс выиграть приз в $10 000 и попасть в топ-25 для получения дополнительного финансирования.