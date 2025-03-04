В Кыргызстане обсудили проект Второго Национального добровольного обзора

В Министерстве экономики и коммерции состоялось обсуждение проекта Второго Национального добровольного обзора (НДО) по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, обсуждение охватило экономический и экологический блоки, в нем приняли участие представители государственных органов, экспертного сообщества, международных партнеров по развитию и гражданского общества.

В рамках экономического блока рассмотрены вопросы устойчивого экономического роста, индустриализации, внедрения инноваций и развития городов. Экологический блок включал обсуждение проблем изменения климата, сохранения экосистем, рационального использования природных ресурсов и обеспечения экологической устойчивости.

Ранее, министерство провело обсуждения социального блока и блока государственного управления в рамках подготовки Национального добровольного обзора.

Заседание прошло под председательством начальника управления стратегического развития Министерства Айсулуу Амановой.