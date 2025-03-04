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Минцифры: Теперь электронную подпись можно получить, не выходя из дома

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Раньше, чтобы оформить электронную подпись, нужно было идти в ЦОН, брать с собой паспорт, ждать в очереди, теперь все это доступно из дома. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития КР.

По данным ведомства, в 2023 году стартовал пилотный проект, который позволил получать ОЭП полностью онлайн - без визитов в госучреждения. Это удобно, быстро и доступно каждому.

Без очередей и бумажной волокиты – все оформляется удаленно.

"Пилотный проект возобновлен. Мы продолжаем создавать комфортные условия, чтобы пользоваться госуслугами было проще", - говорится в сообщении.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/443537
Теги:
информационные технологии, Кыргызстан
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