Минцифры: Теперь электронную подпись можно получить, не выходя из дома

Раньше, чтобы оформить электронную подпись, нужно было идти в ЦОН, брать с собой паспорт, ждать в очереди, теперь все это доступно из дома. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития КР.
По данным ведомства, в 2023 году стартовал пилотный проект, который позволил получать ОЭП полностью онлайн - без визитов в госучреждения. Это удобно, быстро и доступно каждому.
Без очередей и бумажной волокиты – все оформляется удаленно.
"Пилотный проект возобновлен. Мы продолжаем создавать комфортные условия, чтобы пользоваться госуслугами было проще", - говорится в сообщении.
Источник: Кабар