В Бишкеке работают приюты для бездомных с бесплатным питанием и медпомощью

На территории города Бишкек функционируют приюты для людей без определенного места жительства. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, на территории Первомайского района на постоянной основе функционирует приют для лиц без определенного места жительства "Коломто" по адресу: проспект Жибек-Жолу, 413.

Основными функциями муниципального учреждения "Коломто" являются:

- предоставление временного ночлега, бесплатного одноразового питания;

- проведение медицинского осмотра и первичной санитарной обработки;

- обеспечение бездомных гуманитарной одеждой;

- содействие в определении бездомных пожилого возраста в учреждения интернатного типа.

За 12 месяцев 2024 года и январь 2025 года предоставлены социальные услуги 2 774 бездомным, в том числе восстановлены документы 299 чел., возращены в семьи 160 чел., отправлены в стационары 92 чел., амбулаторно пролечены 1 259 человек.

Кроме того, ежегодно в осенне-зимний периоды (с ноября по апрель) открываются временные приюты.

На территории Октябрьского района по адресу: 12 мкр, ул. А. Токомбаева, 1а. В настоящее время в приюте находятся 80 человек. Проведен ремонт, приобретены постельные принадлежности и медикаменты, а также предоставляется одноразовое горячее питание.

Также в Свердловском районе по ул. Фере, 34а функционирует пункт обогрева. В настоящее время в пункте находятся 27 человек. На текущий момент проведен капитальный ремонт помещения, приобретены медикаменты и постельные принадлежности.

Отметим, что в данные приюты могут обращаться лица без определенного места жительства самостоятельно, а также доставляться сотрудниками правоохранительных органов и бригадой скорой помощи. Если вы увидели бездомных, которым нужна помощь, необходимо звонить на телефон 102 (милиция), 103 (скорая помощь).

Обратившимся предоставляют одноразовое горячее питание. Для безопасности во всех столичных приютах дежурит сотрудник РУВД, закреплен медицинский персонал центров семейной медицины, которые систематически оказывают необходимую медицинскую помощь.