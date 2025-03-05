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Как уберечь ребенка от цифровой зависимости? Мнение эксперта

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Зависимость от компьютерных игр – главная проблема в воспитании современных детей. Как уберечь ребенка от цифровой зависимости? Об этом рассказала психиатр реабилитационного центра "Развитие" Зариной Файзулиной.

- Зарина Тимуровна, почему компьютерные игры так притягательны для детей и подростков?

- Дофамин – это гормон счастья. У нас есть три таких гормона: дофамин, серотонин и окситоцин. Дофамин выделяется в результате радости, спорта и активных проявлений психики и физики. Именно за этим дофамином дети и идут в игры – за быстрым и легким удовольствием, которое не требует физических усилий. Чтобы получить радость от физической активности, нужно потрудиться: одеться, выйти на улицу, заняться спортом. А в играх достаточно нажать пару кнопок, и дофамин уже вырабатывается, поэтому дети на это подсаживаются.

- Может ли запрет на компьютер вызвать абстинентный синдром?

- Игроманы иногда бывают настолько зависимыми, что без игр не могут жить. В этом случае у них возникает симптом отмены. Вы можете протестировать это на своем ребенке: отключите интернет и предложите ему заняться чем-то физическим. Если он получает дофамин от физической активности, все нормально. Но если у него начинается абстинентный синдром – он становится агрессивным, не спит ночами и кидается на родителей за отключение интернета – это уже очень тревожный сигнал для родителей.

- Лечится ли игромания медикаментозным способом?

- Мы не можем назначить дофамин детям, но, например, серотонин можем назначить с 12 лет. В этом случае возможно применение заместительной терапии с помощью антидепрессантов.

- В каких случаях гаджеты допустимы?

- Любые развивающие программы и логические игры сейчас идут через гаджеты. Полностью отделить гаджеты от жизни ребенка невозможно. Гаджеты будут, и быстрый дофамин они будут получать. Главное, чтобы это не мешало социальному развитию, спорту и общению со сверстниками. Если использование гаджетов не вызывает страха, тревоги или агрессии и не нарушает режим сна, пусть играют.

- Назовите три красных флага для родителей в поведении ребенка, играющего в компьютерные игры?

- Первый флаг: если ребенок сидит за компьютером позже 23:00. Нужно напоминать ему о времени, а если он не реагирует, отключать компьютер. Второй флаг: если после игры он становится агрессивным или угрюмым – это сигнал сократить время игры. Третий флаг: если ребенок отстает в школе или социальной адаптации, изолируется от друзей – это серьезный повод для беспокойства.


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URL: https://www.vb.kg/443539
Теги:
дети, Кыргызстан
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