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В Австрии обсудили перспективы гидроэнергетических проектов Кыргызстана

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- Назгуль Абдыразакова
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Состоялась встреча посла Кыргызской Республики в Австрии Толенды Макеева с вице-президентом австрийской гидроэнергетической компании "Andritz Hydro" Александром Швабом. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, в ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего эффективного выполнения меморандума о взаимопонимании, подписанного между Министерством энергетики КР и компанией "Andritz Hydro" в рамках официального визита президента Садыра Жапарова в Австрию 24–25 ноября 2024 года.

Макеев проинформировал Шваба о перспективных инвестиционных проектах в энергетической сфере Кыргызской Республики. В частности, он отметил проект строительства Камбар-Атинской ГЭС-1, который отражает широкие экономические, экологические и социальные выгоды и перспективы как для Кыргызстана, так и для всего Центральноазиатского региона.

Со своей стороны, Шваб подтвердил, что компания "Andritz Hydro" обладает необходимыми ресурсами и заинтересована в реализации гидроэнергетических проектов в Кыргызстане.

В связи с этим стороны договорились продолжить совместные усилия по разработке дорожной карты для практической реализации конкретных гидроэнергетических проектов в Кыргызской Республике.


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URL: https://www.vb.kg/443540
Теги:
Австрия, МИД, Минэнергопром, Электрические станции, сотрудничество, Кыргызстан
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