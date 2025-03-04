В Австрии обсудили перспективы гидроэнергетических проектов Кыргызстана

Состоялась встреча посла Кыргызской Республики в Австрии Толенды Макеева с вице-президентом австрийской гидроэнергетической компании "Andritz Hydro" Александром Швабом. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, в ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего эффективного выполнения меморандума о взаимопонимании, подписанного между Министерством энергетики КР и компанией "Andritz Hydro" в рамках официального визита президента Садыра Жапарова в Австрию 24–25 ноября 2024 года.

Макеев проинформировал Шваба о перспективных инвестиционных проектах в энергетической сфере Кыргызской Республики. В частности, он отметил проект строительства Камбар-Атинской ГЭС-1, который отражает широкие экономические, экологические и социальные выгоды и перспективы как для Кыргызстана, так и для всего Центральноазиатского региона.

Со своей стороны, Шваб подтвердил, что компания "Andritz Hydro" обладает необходимыми ресурсами и заинтересована в реализации гидроэнергетических проектов в Кыргызстане.

В связи с этим стороны договорились продолжить совместные усилия по разработке дорожной карты для практической реализации конкретных гидроэнергетических проектов в Кыргызской Республике.