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Генералы и ветераны ГКНБ поздравили кыргызстанцев с историческим событием

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- Светлана Лаптева
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Члены Клуба генералов и ветеранов органов безопасности (КГБ-ГКНБ) Кыргызстана выступили с обращением к гражданам Кыргызстана:

"Дорогие кыргызстанцы!

Государственная граница страны – один из основополагающих атрибутов суверенитета и независимости Кыргызстана, а ее охрана – важнейшее условие для поддержания целостности государства и безопасности граждан.

Охрана государственной границы всегда являлась компетенцией органов государственной безопасности, службе которым Мы посвятили всю жизнь. В этой связи периодически возникающие на кыргызско-таджикской границе конфликты вызывали у нас чувство сострадания к пострадавшим, душевную горечь и объективное недовольство отсутствием соответствующих действий по урегулированию пограничных споров.

Сегодня, Мы члены Клуба генералов и ветеранов органов безопасности (КГБ-ГКНБ) Кыргызстана, в составе которого бывшие руководители и представители высшего руководящего состава, с особым воодушевлением поздравляем народ Кыргызстана с историческим событием - завершением процедур по описанию государственной границы с Республикой Таджикистан.

На протяжении 30 лет независимости Кыргызстана неурегулированность кыргызско-таджикских пограничных вопросов создавало угрозу жизни и мирному труду наших граждан в Баткенской области, являлось предметом раздора и размежевания двух братских народов, а также потенциальной угрозой стабильности в Центральноазиатском регионе.

Завершение мероприятий по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы на века обеспечит мир и процветание для народов Кыргызстана и Таджикистана.

Как представляется, решение пограничных проблем как с Республикой Таджикистан, так и с Республикой Узбекистан в исторически короткие сроки стало возможным благодаря личной политической воле, принципиальной и последовательной позиции нынешнего политического руководства Кыргызстана- Президента Кыргызской Республики Садыр Нургожоевича Жапарова.

Особые слова благодарности заслуживают все специалисты и представители соответствующих государственных органов Кыргызстана, которые реализовали сложную и кропотливую работу по описанию 1006,84 километра кыргызско-таджикской государственной границы, проявив при этом незаурядный профессионализм, принципиальность и патриотизм. Полагаем значимый решающий вклад в переговорные процессы внес руководитель правительственной делегации Кыргызстана по делимитации кыргызско-таджикской границы- Заместитель Председателя Кабинета Министров – Председатель Государственного комитета национальной безопасности генерал-полковник, герой Кыргызстана Камчибек Кыдыршаевич Ташиев.

В эти знаменательные дни, Мы - генералы и офицеры органов безопасности склоняем головы с чувством безмерной благодарности перед погибшими воинами-пограничниками, с мужеством и героизмом, отстаивавшим рубежи нашей Родины, а также перед народом Баткенской области за их многолетнюю стойкость и выдержку при защите территориальной целостности Кыргызстана.

На наш взгляд, завершение процедур по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы знаменует полное урегулирование всех внешних государственных границ Кыргызстана с соседними странами. Данное обстоятельство имеет величайшее значение для нашего народа, для его единения и консолидации во имя процветания и благополучия.

От имени по поручению членов Клуба генералов и ветеранов органов национальной безопасности президент Клуба генерал-лейтенант запаса Иманкулов К.А".


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URL: https://www.vb.kg/443544
Теги:
ветераны, граница, ГКНБ
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