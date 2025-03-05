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Из Ленинградской в Чуйскую область отправили 5 тысяч детских книг

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- Светлана Лаптева
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Более 5 тысяч учебников и художественных книг на русском языке отправились из Ленобласти в образовательные учреждения Чуйской области Кыргызстана

Просветительский гуманитарный груз сегодня передал Александр Дрозденко на встрече с представителем полномочного представителя Президента Кыргызской Республики Чуйской области в Ленинградской области Вячеславом Красиенко.

"За последние годы число желающих изучать русский язык в Кыргызской Республике растет. Мы откликнулись на просьбу Чуйской области и собрали книги для учебных заведений партнерского региона. Наш просветительский груз - это подспорье в подготовке к экзаменам на знание истории и русского языка.

Кроме того, мы готовы подготовить квоту на обучение в ЛГУ имени Пушкина для студентов из Кыргызстана, которые будут учиться на преподавателей русского языка и литературы", – отметил Александр Дрозденко.

Также стороны обсудили планы по совместным мероприятиям к годовщине 80-летия Великой Победы.

- Книги и тираж тетрадей исторической серии "Прадедушкины медали" Баира Иринчеева помогли собрать районные библиотеки и книгоиздательские компании-партнеры Ленинградской области. Поручение по продвижению русского языка за рубежом дал Президент России Владимир Путин.

Напомним, что просьба о передаче книг о Великой Отечественной войне в школьные библиотеки была озвучена на встрече губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в Кыргызстане с российскими соотечественниками. В книгах емко, профессионально описаны исторические события, даты, приводятся примеры, карты, - рассказал Вячеслав Красиенко


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URL: https://www.vb.kg/443545
Теги:
книги, Россия, Кыргызстан
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