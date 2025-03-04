Погода
$ 87.30 - 87.80
€ 90.92 - 91.92

В Бишкеке начали бесплатно обследовать печень на аппарате FibroScan

268  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Республиканском центре по контролю за вирусными гепатитами и ВИЧ при Министерстве здравоохранения КР начал работу кабинет фиброэластографии. Его основная цель - выявление заболеваний печени на ранних стадиях и профилактика рака.

Как сообщили в Минздраве, кабинет оснащен современным аппаратом FibroScan, который позволяет безболезненно оценить состояние печени. В отличие от биопсии, этот метод не требует хирургического вмешательства, занимает минимум времени и дает точные результаты.

Благодаря поддержке Глобального фонда Центр получил три аппарата FibroScan и три аппарата УЗИ. Кабинет фиброэластографии начал принимать пациентов с 10 февраля, и за это время обследование прошли уже 156 человек.

Обследование проводится бесплатно, но только по направлению врача ЦСМ.

Адрес: Республиканский центр по контролю за вирусными гепатитами и ВИЧ (ул. Логвиненко, 8)

График работы: понедельник, среда, пятница с 08:30 до 12:00

Контакты: 0312 300 754


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/443550
Теги:
Минздрав, Бишкек, здоровье, больница
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  