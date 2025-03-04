В Бишкеке начали бесплатно обследовать печень на аппарате FibroScan

В Республиканском центре по контролю за вирусными гепатитами и ВИЧ при Министерстве здравоохранения КР начал работу кабинет фиброэластографии. Его основная цель - выявление заболеваний печени на ранних стадиях и профилактика рака.

Как сообщили в Минздраве, кабинет оснащен современным аппаратом FibroScan, который позволяет безболезненно оценить состояние печени. В отличие от биопсии, этот метод не требует хирургического вмешательства, занимает минимум времени и дает точные результаты.

Благодаря поддержке Глобального фонда Центр получил три аппарата FibroScan и три аппарата УЗИ. Кабинет фиброэластографии начал принимать пациентов с 10 февраля, и за это время обследование прошли уже 156 человек.

Обследование проводится бесплатно, но только по направлению врача ЦСМ.

Адрес: Республиканский центр по контролю за вирусными гепатитами и ВИЧ (ул. Логвиненко, 8)

График работы: понедельник, среда, пятница с 08:30 до 12:00

Контакты: 0312 300 754