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ГУОБДД ужесточило контроль за скутеристами после смертельных ДТП

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- Назгуль Абдыразакова
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В Кыргызстане усилили контроль за водителями мопедов и скутеров. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

В последние дни в стране участились дорожно-транспортные происшествия с участием мотоциклов и скутеров, некоторые из которых привели к смертельным исходам. В связи с этим Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения усилило контроль за водителями данного вида транспорта и продолжает проводить рейдовые мероприятия.

Особое внимание уделяется нарушителям, которые создают шум в ночное время и превышают скорость, подвергая опасности себя и других участников дорожного движения.

ГУОБДД призывает граждан сообщать о подобных нарушениях по номеру доверия: 0777 102-102. Все обращения будут оперативно рассмотрены, а к нарушителям примут соответствующие меры.


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URL: https://www.vb.kg/443551
Теги:
ДТП, рейд, Бишкек, Кыргызстан, ГУОБДД
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