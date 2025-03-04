ГУОБДД ужесточило контроль за скутеристами после смертельных ДТП

В Кыргызстане усилили контроль за водителями мопедов и скутеров. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

В последние дни в стране участились дорожно-транспортные происшествия с участием мотоциклов и скутеров, некоторые из которых привели к смертельным исходам. В связи с этим Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения усилило контроль за водителями данного вида транспорта и продолжает проводить рейдовые мероприятия.

Особое внимание уделяется нарушителям, которые создают шум в ночное время и превышают скорость, подвергая опасности себя и других участников дорожного движения.

ГУОБДД призывает граждан сообщать о подобных нарушениях по номеру доверия: 0777 102-102. Все обращения будут оперативно рассмотрены, а к нарушителям примут соответствующие меры.