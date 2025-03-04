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Турция обвинила депутатов ЖК в "сбое" приоритетов?

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- Виктория Гунгер
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Соратники турецкой стороны - тг-каналы под названием "Байрактар", "Самат", выложили на прошлой неделе скрины голосования по закону "О ратификации Соглашения между Кабмином Кыргызстана и правительством Турции о сотрудничестве в области оборонной промышленности". Особую озабоченность "байрактаров" вызвал факт того, что не было единогласного одобряем в отношении соглашения, пишет ЦЭИ "Ой-Ордо".

Группу депутатов, которые не отдали свои голоса в пользу Анкары: Эрбаев, Бекешев, Атамбаев, Масалиев, Малиев, Кожокулова, записали в пророссийские.

"Известно, что указанные депутаты придерживаются пророссийской ориентации. Представляют ли они потенциальный риск для национальной безопасности? Если да, то важно изучить их контактный круг, механизмы финансирования и каналы влияния для принятия соответствующих мер", - задаются конспирологическими вопросами протурецкие тг-каналы. То, что они делят кыргызстанцев на своих и чужих, для авторов паблика вполне допустимо", - отмечает ЦЭИ "Ой-Ордо".

От себя добавим, что вышеуказанные депутаты отстаивают, прежде всего, интересы своей родины. В этом случае особенно. А Дастан Бекешев, для сведения турецких пабликов, и вовсе был якобы замечен в симпатии к друзьям Турции – США. Поэтому, выводы протурецких тг-каналов не совсем уместны. К тому же, ратификация подобного соглашение – исключительно внутреннее дело Кыргызстана. Какие в нем интересы преследует для себя Турция, задаваться вопросом не станем.


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URL: https://www.vb.kg/443552
Теги:
социальные сети, Турция, Кыргызстан, Вооруженные силы
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