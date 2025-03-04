Госэкотехинспекцию КР, упраздненную за коррупцию, предложили вернуть

Депутат ЖК Мирлан Самыйкожо предложил возродить Госэкотехинспекция. Он напомнил, что ранее этот орган был упразднен в рамках реформы по оптимизации, но вместо упрощения структуры произошло обратное.

"Мы лишь увеличили количество ведомств и министерств, где теперь работают свои руководители с замами", - высказал свое мнение депутат. - "Учитывая текущую решительную политику с коррупцией, было бы разумно вновь учредить такой орган и поставить его под контроль кабинета министров", - продолжил он.

Напомним, в деятельность госоргана входило осуществление государственного надзора и контроля за соблюдением норм и требований законодательства в сфере экологической (в том числе химической, биологической, радиационной и ядерной) и технической безопасности в части проведения геологических работ и недропользования, а также обязательных требований по обеспечению качества и безопасности угля и топлива.

Ведомство было упразднено после того, как ряд крупных компаний заподозрили в даче взяток Госэкотехинспекции. Суммы "взносов" доходили до $8 тыс. Среди них - представители горнорудного и топливного сектора страны. В 2021 году суд также вынес приговор экс-главе Госэкотехинспекции, который обвинялся в получении взяток за ввод стройобъектов в эксплуатацию.