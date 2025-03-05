Реконструкция гидроагрегата №3 Токтогульской ГЭС идет полным ходом

Работы по замене гидроагрегата №3 Токтогульской ГЭС, филиала ОАО "Электрические станции", продолжаются уже 13 дней. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго. За это время рабочая группа выполняет свои задачи в соответствии с планом и графиком.

Гидроагрегат был выведен из эксплуатации 20 февраля 2025 года, после чего начались демонтаж и модернизация основных узлов оборудования. В соответствии с контрактом проект реконструкции и обновления реализует французская компания GE Hydro.

На данный момент основные демонтажные работы завершены. Сняты детали генератора и турбины, отключены системы охлаждения и подачи масла.

Параллельно ведется модернизация вспомогательных систем:

• выполняется замена и сварка трубопроводов;

• обновляется электрооборудование и устанавливаются новые кабельные лотки;

• демонтированные элементы отправляются на диагностику и замену на склад.

После завершения реконструкции мощность Токтогульской ГЭС увеличится на 60 МВт. Полная замена всех четырех гидроагрегатов станции завершится в 2025 году, после чего ее общая мощность составит 1440 МВт, увеличившись на 240 МВт.