Андрей Аршавин получил тренерскую лицензию УЕФА категории "А"

Бывший капитан сборной России и легенда петербургского "Зенита" Андрей Аршавин успешно завершил обучение и получил тренерскую лицензию УЕФА категории "А". Об этом он сообщил в своих социальных сетях, опубликовав фотографию с дипломом и лаконичной подписью: "Тренер".

Лицензия категории "А" даёт право работать главным тренером в клубах Первой лиги, а также занимать должность ассистента в командах Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Это значительный шаг на пути к возможной тренерской карьере экс-футболиста.

На данный момент 43-летний Аршавин занимает пост заместителя председателя правления по спортивному развитию в "Зените". Руководство клуба поздравило его с получением лицензии, отметив этот успех в своих официальных каналах. Поздравления также поступили от Российской Премьер-Лиги, которая отметила достижение Аршавина в своём телеграм-канале.

Напомним, что за свою карьеру Аршавин выступал за "Зенит", лондонский "Арсенал", казахстанский "Кайрат" и краснодарскую "Кубань". В составе сборной России он провёл 74 матча и забил 17 голов, став одним из ключевых игроков бронзового Евро-2008.

Получение тренерской лицензии открывает новые перспективы для Аршавина в мире футбола, и теперь остаётся ждать, где именно он попробует свои силы в роли наставника.