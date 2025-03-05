В Кыргызстане прошел национальный отборочный тур на ""Славянский базар

В концертном зале Кыргызской Национальной консерватории им. Калыя Молдобасанова 1 марта состоялся финал Национального отборочного тура в Кыргызской Республике на участие в конкурсах, проводимых в рамках XXXIV Международного фестиваля искусств "Славянский Базар" в Белорусии. Это XXIII Международный детский музыкальный конкурса и XXXIV Международный конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск - 2025".

Национальный отборочный тур помог выявить талантливых юных исполнителей в жанре эстрадной песни от 8 до 14 лет, также среди молодых исполнителей от 18 до 31 года. Из присланных на предварительный онлайн-кастинг видео-заявок, в финал были отобраны лучшие.

Просмотрев конкурсные выступления участников в 2-х турах, жюри признало победителем в детском конкурсе Мырзу Сарпашова, во взрослом отборе лучшим стал Рыскелди Старбеков, которые получили право быть представленными на фестивале "Славянский базар в Витебске" от Кыргызстана, который состоится в этом году с 10 по 13 июля.

Выступления талантливых вокалистов оценивало компетентное жюри в составе Ырыскелди Осмонкулова, Эркина Меерканова, Юлии Руцкой, Кайрата Примбердиева и Бека Исраилова.

Отборочный тур конкурса состоялся при информационной поддержке Министерства культуры, информации, спорта и молодёжной политики Кыргызской Республики, Национальной Телерадиовещательной корпорации КР, информационных сайтов "vb.kg", "super.kg".

Организатором Национального отборочного тура является ОФ "Арт Булак", директор Гульнара Тойгонбаева, являющаяся официальным представителем Международного фестиваля искусств "Славянский Базар" в Кыргызстане.