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Бишкекчанку похитили из кафе и изнасиловали

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В Бишкеке задержаны подозреваемые в совершении изнасилования.

Как сообщили СМИ в УВД Свердловского района, 28 февраля с заявлением обратилась гражданка О.Г. с просьбой принять меры в отношении пяти неизвестных лиц, которые в ночь с 27 на 28 февраля, находясь в одном из увеселительных заведений, увезли, применив физическую силу, в неизвестное место, где против ее воли изнасиловали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 154 (Изнасилование) УК КР.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий оперативниками УВД Свердловского района, были установлены и задержаны граждане Т.К., 2000 года рождения, Б.С., 2000 года рождения, Э.Т., 2001 года рождения, Б.Ж., 2000 года рождения и Ж.Т., 2001 года рождения.

Подозреваемые водворены в ИВС ГУВД г.Бишкек.


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URL: https://www.vb.kg/443578
Теги:
изнасилование, Бишкек
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