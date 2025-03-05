В Жогорку Кенеше отметили увеличение преступлений с использованием ИИ

Сегодня, 5 марта, на заседании Жогорку Кенеша торага Нурланбек Тургунбек уулу отметил, что в последнее время растет количество преступлений с использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

"Мошенники применяя искусственный интеллект обманывают людей по телефону и в Интернете. Например, они от имени известных людей рассылают различные обращения и граждане перечисляют свои денежные средства. В этих сообщениях очень хорошо имитирован голос, движения, даже подделывают интервью так, как-будто человек сам лично его дал. Общественность продолжает верить в такие обращения, созданные с помощью искусственного интеллекта. Поэтому люди должны доверять информации, взятой только из официальных источников", - подчеркнул Нурланбек Тургунбек уулу.

Кроме того, Нурланбек Тургунбек уулу добавил, что эта проблема обостряется и в других странах. "О серьезности положения дел говорит и тот факт, что глава России даже провел специальное заседание Правительства по вопросу телефонного мошенничества. Наши правоохранительные органы должны внимательно отслеживать ситуацию и предотвращать преступления с использованием искусственного интеллекта. Ведь от подобных мошеннических действий в целом страдает наш народ", - заключил он.