Погода
$ 87.37 - 87.83
€ 91.37 - 92.37

Жители России скучают по фруктам и овощам из Кыргызстана

192  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Свердловская область заинтересована в расширении поставок кыргызских фруктов и овощей.

Вице-губернатор Свердловской области Василий Козлов подчеркнул важность сотрудничества с Кыргызстаном в сфере сельского хозяйства во время встречи в пресс-центре Sputnik. По его словам, жители региона высоко ценят экологичность и качество кыргызских фруктов и овощей.

"Кыргызстан традиционно славится уникальными плодами, которые невозможно найти на местных рынках. Именно поэтому мы активно работаем над увеличением объемов поставок", - отметил Козлов.

За последние годы торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами существенно укрепилось. С 2021 года товарооборот между Свердловской областью и Кыргызстаном вырос в четыре раза. В рамках развития партнерских отношений ежегодно делегации российских торговых сетей посещают Кыргызстан для обсуждения условий поставок и качества продукции.

Василий Козлов особо выделил чернослив из Кыргызстана, назвав его лучшим в своем классе. Он также сообщил, что несколько лет назад была запущена специальная программа по увеличению объемов импорта кыргызских сельхозтоваров в регион, которая продолжает успешно реализовываться.

Источник: ВЭС24


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/443585
Теги:
Россия, экспорт, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  