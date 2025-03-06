Жители России скучают по фруктам и овощам из Кыргызстана

Свердловская область заинтересована в расширении поставок кыргызских фруктов и овощей.

Вице-губернатор Свердловской области Василий Козлов подчеркнул важность сотрудничества с Кыргызстаном в сфере сельского хозяйства во время встречи в пресс-центре Sputnik. По его словам, жители региона высоко ценят экологичность и качество кыргызских фруктов и овощей.

"Кыргызстан традиционно славится уникальными плодами, которые невозможно найти на местных рынках. Именно поэтому мы активно работаем над увеличением объемов поставок", - отметил Козлов.

За последние годы торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами существенно укрепилось. С 2021 года товарооборот между Свердловской областью и Кыргызстаном вырос в четыре раза. В рамках развития партнерских отношений ежегодно делегации российских торговых сетей посещают Кыргызстан для обсуждения условий поставок и качества продукции.

Василий Козлов особо выделил чернослив из Кыргызстана, назвав его лучшим в своем классе. Он также сообщил, что несколько лет назад была запущена специальная программа по увеличению объемов импорта кыргызских сельхозтоваров в регион, которая продолжает успешно реализовываться.

Источник: ВЭС24