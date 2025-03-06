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Молодых пакистанцев могут не отпустить в Кыргызстан

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Федеральное агентство расследований Пакистана опубликовало предупреждение, что пакистанцам в возрасте около 35 лет стоит воздержаться от посещения 15 стран: России, Саудовской Аравии, Ирака, Ирана, Катара, Азербайджана, Турции, Кувейта, Кыргызстана, Египта, Ливии, Эфиопии, Сенегала, Мавритании и Кении,. сообщает телеграмм-канал ЦЭИ "Ой Ордо".

Речь идет о том, что граждан могут не выпустить из Пакистана, если они летят в указанные государства. По версии властей , перечисленные страны служат излюбленным маршрутом для нелегальных иммигрантов

Тем, кто отправляется за границу, советуют иметь при себе достаточно денег, указать настоящую причину поездки и забронировать гостиницу.

Напомним,, что в мае в Бишкеке и Чуйской области произошли столкновения между местными жителями и иностранными рабочими, включая пакистанцев.

Крайними в этой ситуации могут стать вузы Кыргызстана, которые зарабатывают валюту на обучении граждан Пакистана.


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URL: https://www.vb.kg/443586
Теги:
Пакистан, Кыргызстан
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