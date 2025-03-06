Принадлежащий дочери Назарбаева вуз отдали государству

Казахстанско-Британский технический университет теперь принадлежит государству. Ранее престижным вузом владел Фонд образования Нурсултана Назарбаева, который учредила Динара Кулибаева и еще двое человек, пишет СМИ.

В финансовой отчетности КБТУ указано, что с 27 февраля 2025 года университет является собственностью Компании по управлению возвращенными активами (КУВА), то есть государства.

В свою очередь, Фонд образования Нурсултана Назарбаева выбыл из числа акционеров вуза. Согласно справке eGov, у фонда три учредителя: средняя дочь экс-президента РК Динара Кулибаева, Галина Самарская и Аскар Нурпеисов.

КБТУ в 2000 году учредили правительство Казахстана, посольство Великобритании в РК и Британский Совет. В 2003 году единственным акционером вуза стал "КазМунайГаз", а с 2018 года университет принадлежал Фонду образования Нурсултана Назарбаева.

В феврале 2024 года издание bes.media сообщило, что прокуратура Алматы подала в суд на "КазМунайГаз" и Фонд образования Нурсултана Назарбаева. Надзорный орган требовал признать сделку о продаже КБТУ за 11,3 млрд тенге недействительной, заявив, что стоимость акций была занижена.

Здание вуза находится в центре Алматы. Его построили в 1957 году, во времена СССР там находился Совет министров Казахской ССР, а после – парламент Казахстана.

Накануне "Курсив" сообщал, что принадлежащий КБТУ Институт топлива, катализа и электрохимии им. Сокольского перешел Компании по управлению возвращенными активами (КУВА).