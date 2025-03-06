Погода
$ 87.37 - 87.83
€ 91.37 - 92.37

Принадлежащий дочери Назарбаева вуз отдали государству

170  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Казахстанско-Британский технический университет теперь принадлежит государству. Ранее престижным вузом владел Фонд образования Нурсултана Назарбаева, который учредила Динара Кулибаева и еще двое человек, пишет СМИ.

В финансовой отчетности КБТУ указано, что с 27 февраля 2025 года университет является собственностью Компании по управлению возвращенными активами (КУВА), то есть государства.

В свою очередь, Фонд образования Нурсултана Назарбаева выбыл из числа акционеров вуза. Согласно справке eGov, у фонда три учредителя: средняя дочь экс-президента РК Динара Кулибаева, Галина Самарская и Аскар Нурпеисов.

КБТУ в 2000 году учредили правительство Казахстана, посольство Великобритании в РК и Британский Совет. В 2003 году единственным акционером вуза стал "КазМунайГаз", а с 2018 года университет принадлежал Фонду образования Нурсултана Назарбаева.

В феврале 2024 года издание bes.media сообщило, что прокуратура Алматы подала в суд на "КазМунайГаз" и Фонд образования Нурсултана Назарбаева. Надзорный орган требовал признать сделку о продаже КБТУ за 11,3 млрд тенге недействительной, заявив, что стоимость акций была занижена.

Здание вуза находится в центре Алматы. Его построили в 1957 году, во времена СССР там находился Совет министров Казахской ССР, а после – парламент Казахстана.

Накануне "Курсив" сообщал, что принадлежащий КБТУ Институт топлива, катализа и электрохимии им. Сокольского перешел Компании по управлению возвращенными активами (КУВА). 


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/443590
Теги:
вуз, Казахстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  