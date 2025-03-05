Таймс-сквер станет местом проведения важного боксерского события

2 мая 2025 года нью-йоркский Таймс-сквер превратится в центр боксерского мира, на котором состоится грандиозное событие под названием Fatal Fury: City of the Wolves. Ожидается, что это будет одно из крупнейших боксерских событий последних лет, которое привлечет до полумиллиона зрителей в самый центр Манхэттена. В программе - три захватывающих поединка с участием самых популярных боксеров мира.

Главное событие: Райан Гарсия против Роландо Ромеро

В главном бою вечера Райан "Король" Гарсия встретится с Роландо "Ролли" Ромеро. Гарсия, стремящийся вернуть свой статус топового бойца после годичной дисквалификации, сразится с мощным Ромеро в поединке, который обещает быть взрывным. Оба бойца будут стремиться доказать свою состоятельность, а ставки в этом бою будут чрезвычайно высоки.

Девин Хейни против Хосе Карлоса Рамиреса

Во втором по значимости бою вечера бывший неудержимый чемпион в легком весе Девин "Мечта" Хейни встретится с Хосе Карлосом Рамиресом в бою за титул в полусреднем весе. Хейни, стремящийся к реваншу после спорного поражения, будет противостоять Рамиресу, который намерен воспользоваться шансом и добиться важной победы. Этот бой обещает продемонстрировать элитные боксёрские навыки и окажет значительное влияние на будущее полусреднего веса.

Теофимо Лопес против Арнольда Барбозы-младшего

В программе также состоится титульный бой за пояс WBO в суперлегком весе между Теофимо "Тейк Овер" Лопесом и непобежденным Арнольдом Барбозой-младшим. Лопес, бывший чемпион мира, будет бороться за сохранение своего титула, в то время как Барбоза надеется на громкую победу, чтобы закрепить свой статус в дивизионе. Этот поединок обещает стать настоящей проверкой для обоих боксеров.