Радикальная группа планировала теракт против госслужащих Кыргызстана

В Кыргызстане задержаны 30 сторонников подпольной террористической ячейки, деятельность которой координировалась со стороны зарубежных центров международной террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, члены указанной ячейки систематически проводили конспиративные сходки, где велась пропаганда радикальной идеологии, а также собирались денежные средства для финансирования террористической деятельности.

Установлено, что основной целью данной радикальной группы являлось совершение т.н. "джихада" против конституционного строя КР, а также планирование теракции в отношении чиновников, сотрудников спецслужб и правоохранительных органов КР. У одного из членов группы изъята видео инструкция по изготовлению самодельного взрывного устройства.

Ведется следствие.