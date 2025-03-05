Погода
$ 87.37 - 87.83
€ 91.37 - 92.37

Радикальная группа планировала теракт против госслужащих Кыргызстана

207  0
- Бермет Таалайбекова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане задержаны 30 сторонников подпольной террористической ячейки, деятельность которой координировалась со стороны зарубежных центров международной террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, члены указанной ячейки систематически проводили конспиративные сходки, где велась пропаганда радикальной идеологии, а также собирались денежные средства для финансирования террористической деятельности.

Установлено, что основной целью данной радикальной группы являлось совершение т.н. "джихада" против конституционного строя КР, а также планирование теракции в отношении чиновников, сотрудников спецслужб и правоохранительных органов КР. У одного из членов группы изъята видео инструкция по изготовлению самодельного взрывного устройства.

Ведется следствие.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/443595
Теги:
ГКНБ, задержание, теракт, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  