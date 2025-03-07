В Китае "искусственное солнце" обеспечит электричеством всю страну

Китай собирается к 2050 году представить коммерческую версию технологии термоядерного синтеза, которая позволит производить электроэнергию без опасных выбросов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Китайскую национальную ядерную корпорацию.

Термоядерный синтез позволяет получать энергию без образования радиоактивных отходов. Ученые считают, что с его помощью можно создать практически бесконечный источник электроэнергии. Это большой шаг к "зеленой" энергетике, но разработка технологии очень сложная, поскольку тяжело добиться устойчивости процесса.

Проект так называемого "искусственного солнца" уже существует. Речь идет об Экспериментальном усовершенствованном сверхпроводящем токамаке (EAST), который в январе 2025 года смог установить важное достижение. С помощью комплекса ученые впервые поддержали устойчивую работу высокоудерживаемой плазмы в течение более 1000 секунд. Все это время температура плазмы превышала 100 млн градусов Цельсия.

Согласно задумке властей Поднебесной, стратегия развития ядерной энергетики подразумевает подготовку к демонстрационной стадии использования технологии к 2045 году. Предполагается, что затем примерно в течение пяти лет получится выйти на выработку электричества с помощью такого метода в коммерческих целях. Помимо этого, в Китае намерены запустить самое большое в мире количество ядерных реакторов. Сейчас страну опережают Франция и США. Производство расширят в течение ближайших пяти лет, чтобы выполнять цели по снижению вредных выбросов.

Технологией "искусственного Солнца" занимаются не только в Китае. В феврале 2025 года французские специалисты смогли побить достижение своих коллег по продолжительности реакции. Подробнее о рекорде установки под названием WEST можно прочитать в материале Hi-Tech Mail.

Также в сфере термоядерных реакторов работают и российские ученые. Отечественные специалисты нашли решение, которое позволит ускорить разработку безопасных комплексов. Достижение может оказать большое влияние на развитие экологически чистых энергетических установок.